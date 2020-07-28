В Барнауле нашли кальянные, которые нарушают "ковидный" запрет

В Барнауле продолжаются рейды по контролю за соблюдением организациями мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в Центральном районе города специалисты проверили летние кафе, веранды, рестораны и открытые бассейны на наличие журнала температурного контроля и масок у персонала, соблюдение дистанции и проведение регулярной дезинфекции. Также специалисты проконтролировали, не предоставляют ли посетителям кальяны в качестве услуги. В результате из 31 предприятия нарушения выявили в трех.
В Железнодорожном районе также прошел аналогичный рейд. С 24 по 27 июля было проверено 135 объектов торговли и услуг, 11 из них нарушали необходимые требования. При этом наиболее частым нарушением стало несоблюдение масочного режима.
Комментарии
ужас то какой. все. теперь точно ковид победим, ога?