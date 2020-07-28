В Госдуме намерены ввести обязательную регистрацию собак

В России могут ввести обязательную регистрацию собак, чтобы снизить количество бездомных животных на улицах, сообщил замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
По его словам, сейчас депутаты работают над изменениями в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".
"Речь идёт о законопроекте, по которому владельцы собак — бесплатно, разумеется — должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных… Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать", — приводит РИА "Новости" слова Шеина.
Политик отметил, что практика штрафов для хозяев, которые выбрасывают питомцев на улицу, широко распространена по всему миру. Но для назначения санкций в РФ нужна регистрация.
"Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрацию не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране не уменьшим", — заявил парламентарий.
При этом планируют применить меру лишь для собак, а кошек и других питомцев это не коснется. Проект собираются внести на рассмотрение Госдумы в сентябре.
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