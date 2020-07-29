Михаил Ефремов отказался давать показания по смертельному ДТП

Актер Михаил Ефремов отказался от дачи показаний в ходе следствия по делу о смертельном ДТП, где он выступает в качестве обвиняемого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания", – рассказал собеседник агентства.
При этом семья погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказала, что готова принять любое решение судьи и обвинения по наказанию актера. Суд перенес предварительное слушание по делу артиста на 30 июля. Дело, которое ведется в отношении Михаила Ефремова, насчитывает пять томов.
Напомним, что смертельная авария, виновником которой стал пьяный актер, произошла 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель скончался несколько часов спустя в больнице.
Комментарии
стыд позор актеру. Сам убил человека и еще вину не признает. грош цена такому человеку и актеру.
Имеет право.
Где написано, что он вину не признает?. Отказался давать показания и не признал вину это вообще разные вещи