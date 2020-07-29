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Михаил Ефремов отказался давать показания по смертельному ДТП

, ИА "Амител"
Предполагается, что актер расскажет об обстоятельствах аварии в суде
Фото: prov-telegraf.ru

Фото: prov-telegraf.ru

Актер Михаил Ефремов отказался от дачи показаний в ходе следствия по делу о смертельном ДТП, где он выступает в качестве обвиняемого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

"Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания", – рассказал собеседник агентства.

При этом семья погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказала, что готова принять любое решение судьи и обвинения по наказанию актера. Суд перенес предварительное слушание по делу артиста на 30 июля. Дело, которое ведется в отношении Михаила Ефремова, насчитывает пять томов. 

Напомним, что смертельная авария, виновником которой стал пьяный актер, произошла 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель скончался несколько часов спустя в больнице. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.07.2020 17:19
Читатель

стыд позор актеру. Сам убил человека и еще вину не признает. грош цена такому человеку и актеру.

29.07.2020 17:29
- гость -

Имеет право.

29.07.2020 17:30
- гость -

Где написано, что он вину не признает?. Отказался давать показания и не признал вину это вообще разные вещи

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