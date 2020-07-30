В Алтайском крае вырастут пенсии у 132 тысяч работающих пенсионеров

С 1 августа в Алтайском крае будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров, пишет пресс-служба Пенсионного фонда РФ по региону.
"Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных коэффициента... В этом году пенсионный коэффициент равен 93 рублям. Значит, максимальная прибавка составит 279 рублей", – сообщила замуправляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.
Согласно данным ведомства, в 2019 году в Алтайском крае работали 132 788 пенсионеров. В этом году их пенсии в среднем увеличат на 148,57 рубля.
Напомним, что с 2016 года пенсия трудоустроенных пенсионеров индексируется после их увольнения, а корректировка происходит автоматически.
Комментарии
В этом году пенсионный коэффициент равен 93 рублям. Значит, максимальная прибавка составит 279 рублей",
И это для тех работающих пенсов, которые вышли на пенсию в прошлом году.
радоваться или плакать ?
Умопомрачительная забота о пенсионерах, как будто они пошли работать будучи на пенсии просто так.
Это же целые 150 рублей, ого! можно даже гамбургер будет себе позволить, а не только гречку...
Гордость за наших пенсионеров. Достойно!
В этом году их пенсии в среднем увеличат на 148,57 рубля.
Ну вот! Теперь можно позволить себе, наконец, не работать)))