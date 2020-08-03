Найди свой факультет. АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречи

АлтГТУ запускает серию видеоконференций с абитуриентами. С 3 по 7 августа 2020 года поступающие смогут задать вопросы деканам и приемной комиссии.
Каждый день представители факультетов будут рассказывать о своих образовательных программах и направлениях подготовки, отвечать на вопросы о поступлении, обучении, стипендиях, условиях перевода. По вторникам и четвергам к вебинарам присоединятся проректоры университета.
Так, 3 августа 2020 года на вопросы абитуриентов отвечали руководители технологического колледжа АлтГТУ, факультета информационных технологий, энергетического факультета, института экономики и управления.
Во вторник, 4 августа 2020 года, в 12:00 начнется онлайн-общение с деканом института биотехнологии, пищевой и химической инженерии. Далее разговор продолжится с руководителем строительно-технологического факультета. В этот же день вопросы можно будет задать проректору по учебной работе, ответственному секретарю приемной комиссии, директору института архитектуры и дизайна, декану заочного института.
В среду, 5 августа 2020 года, на вопросы абитуриентов ответят руководители факультета специальных технологий, факультета информационных технологий, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, технологического колледжа АлтГТУ.
В четверг, 6 августа 2020 года, на онлайн-встречу приглашают поступающих в институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетический факультет, институт экономики и управления и заочный институт.
В пятницу, 7 августа 2020 года, пройдет видеоконференция с деканами факультета специальных технологий, строительно-технологического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института архитектуры и дизайна.
Ссылка на видеоконференцию становится активной в установленное согласно расписанию время.
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