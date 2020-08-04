Каждый четвертый житель Алтайского края трудится в теневом секторе экономики

27% трудоспособного населения Алтайского края работают в теневом секторе экономики. Об этом во время онлайн-брифинга 4 августа рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
По словам чиновницы, по "серым" схемам трудоустроены около 292 тысяч человек. Показатель Алтайского края выше общероссийского, который составляет чуть более 20%.
Как отметила Капура, ежегодно в Алтайском крае специалисты выводят из "тени" 20-22 тыс. работников и порядка 1 тыс. индивидуальных предпринимателей. По словам чиновницы, в основном серые схемы трудоустройства выявляют в сферах торговли и сельского хозяйства, чуть меньше – в строительстве.
Капура подчеркнула, что такие люди зачастую сталкиваются с трудностями при попытке получить официальный статус безработного. Согласно законодательству, бывшим работникам теневого сектора либо отказывают в постановке на учет, либо назначают минимальный размер пособия.
Комментарии
кто бы сомневался, видя хороший автопарк на улицах и "бедняков" в крузаках.
что об этом думает либеральная тусовка.
12:58
- гость -
Думает, что скоро в твоём доме заиграет музыка.
А трудоустройте здорового мужчину предпенсионного возраста официально.
либеральная тусовка работает по белому )))
Возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года. Решение о трехлетнем переходном периоде принято после обсуждений с бизнесом, сообщила РБК пресс-служба Минфина. Доработанный законопроект, который направлен в правительство, есть у РБК.
Сталкивался со строителем, который пешком ходил 4 км на садовый участок из-за отсутствия денег хотя теневые подработки у него были.
Капура подчеркнула, что такие люди зачастую сталкиваются с трудностями при попытке получить официальный статус безработного. Согласно законодательству, бывшим работникам теневого сектора либо отказывают в постановке на учет, либо назначают минимальный размер пособия.
Озвучьте пожалуйста сумму возможного пособия.
13:01
- гость -
Сталкивался со строителем, который пешком ходил 4 км
Либо плохой строитель, либо ЗОЖник.
"бедняков" в крузаках.
-------------
Сосед по даче на крузаке не бедняк. Жена главбух пивзавода.
А кто откаты получает за закрытые глаза Вия?
4.08.2020 13:04
----------------
Плохой строитель. Пришлось все за ним доделывать. Больше курил, чем работал. Неделю потолок выравнивал и не закончил.
4 км это очень не много. Хожу ежедневно с работы 6 км. Не в целях экономии. Просто прогуливаюсь
Как выявляли количество теневых?
Если у меня жена домохозяйка, официально и фактически без дохода, ее посчитали в теневых работников?
4 км это очень не много.
--------
От Взлетной до Докучаево,например, 4 км. 45 минут пешком, быстрым шагом. Считаю прилично.
Ну как раз, 25% от остатков частного сектора, остальные нищие бюджетники с белой зарплатой.
Хорошие строители одновременно у лохов электричество тырят и отделкой занимаются.
Чтобы заплатить человеку 20 тыров нужно чтобы он принёс предприятию минимум 40. Тогда он просто работает в ноль для организации, следовательно смысла в нем нет. Если вы берете сотрудника , то он должен приносить прибыль. И когда потенциальному сотруднику предлогаешь 20 официально или 40 не официально все почему-то выбирают 40