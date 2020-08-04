Минобрнауки РФ выделило алтайскому вузу дополнительные бюджетные места

Алтайскому государственному техническому университету Минобрнауки РФ выделило дополнительно 51 бюджетное место. Теперь 1899 человек смогут учиться в АлтГТУ за счет государства.
"Выделение дополнительных бюджетных мест вузу позволит принять больше талантливых ребят и совместно с региональными предприятиями подготовить специалистов для востребованных в Алтайском крае машиностроительной, строительной и энергетической отраслей, пищевой и перерабатывающей промышленности", – отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Бесплатные места выделены на специальности: "Строительство", "Приборостроение", "Электроэнергетика и электротехника", "Технология продукции и организация общественного питания", "Продукты питания из растительного сырья", "Продукты питания животного происхождения", "Строительство уникальных зданий и сооружений" и "Наземные транспортно-технологические средства".
Отметим, что 31 июля Министерство науки и высшего образования РФ распределило контрольные цифры приема на бесплатное обучение в 2021/22 учебном году. Всего в России число бюджетных мест составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – по программам бакалавриата и специалитета. Начиная с этого года, по заявлению Владимира Путина, фокус при распределении смещается на региональные вузы.
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