Среда, 5 Август, 12:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,38
€ 86,5
25°

861423 +0
Обь
223см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Новый дизайн, удобный интерфейс. ВТБ запустил новый мобильный банк для бизнеса

, ИА "Амител"
Приложение для предпринимателей "ВТБ Бизнес Lite" стало проще и удобнее

ВТБ запустил новое мобильное приложение для дистанционного обслуживания предпринимателей. Это приложение "ВТБ Бизнес Lite" для устройств на iOS и Android. Мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и расширенный функционал для финансового управления бизнесом.

"Мы разработали новый мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт и потребности клиентов, чтобы управление бизнесом стало для них проще и удобнее. "ВТБ Бизнес Lite" является одним из элементов экосистемы банка для среднего и малого бизнеса. Для перехода с текущего мобильного банка "ВТБ Бизнес Онлайн" на новый никаких дополнительных действий не требуется – можно скачать и пользоваться", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

В приложении стало проще выполнять повседневные операции: на главной странице отображаются остатки по счетам, доступно оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции. 

Появились и новые возможности. Среди них – выставление счета на оплату, а также платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами. При этом лимиты по разовым платежам для удобства клиентов увеличены в приложении до 300 тысяч рублей.

При работе с несколькими юридическими лицами пользователь может легко менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.

Дизайн приложения выполнен в лаконичном стиле и позволяет легко ориентироваться в разделах, быстро совершая все необходимые операции. Приложение "ВТБ Бизнес Lite" доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
12:30
Власти выделят 100 миллиардов рублей на горячее питание для школьников 0
12:16
Дикобразы жили на Алтае 40 тысяч лет назад 4
12:03
Новый дизайн, удобный интерфейс. ВТБ запустил новый мобильный банк для бизнеса 0
11:51
Стали известны подробности мощного пожара в пригороде Барнаула 0
11:39
Алтайский край вошел в топ-5 регионов Сибири по вылечившимся от COVID-19 0
11:27
Россияне раскрыли главные причины увольнения с работы 6
11:13
Еще 94 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 6
11:06
Дональд Трамп заявил, что в Бейруте взорвалась бомба 0
10:53
Усадьбу на полуострове посреди озера продают в Алтайском крае 4
10:35
"Это неэтично". Михаил Дегтярев не собирается повышать себе зарплату 10
10:20
Пропавшего в Барнауле дезориентированного пациента нашли живым 0
10:06
Во взрыве в Бейруте нашли "российский след" 8
09:54
Алтайского бандита осудили в Новосибирске за два давних убийства 0
09:42
Телефонные мошенники украли у жительницы Барнаула 130 тысяч рублей 7
09:30
На двух улицах Барнаула временно перекроют движение 0
09:18
В Минфине предложили снизить траты на содержание Госдумы и Совфеда 8
09:06
За сутки в Республике Алтай выявили 18 новых случаев COVID-19 0
08:54
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 78 человек 2
08:42
Ущерб от паводка в одном из районов Горного Алтая оценили в 140 млн рублей 0
08:30
В Крыму семилетняя девочка спасла тонущего в бассейне мальчика 3
08:16
Роспотребнадзор дал рекомендации по вакцинации от гриппа 0
08:02
Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой 5
07:52
"Вадька умер, а она дома". Родители требуют взять под стражу женщину, сбившую их сына 102
07:40
В Улан-Удэ купят более 40 автобусов с цитатами Владимира Путина 18
07:29
СМИ выяснили, какой мужчина отдыхает с Киркоровым в Греции 17
07:15
Сбор яблок в Барнауле: когда начинается и сколько стоит 4
07:03
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 1
06:48
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса 0
06:32
В огород под конвоем. Как живут и работают осужденные женской колонии на Алтае
Фоторепортаж Екатерины Смолихиной из колонии-поселения в Шипуново
06:17
Народные приметы 5 августа. Что нельзя делать на Трофима Бессонника 1
06:05
Жарко, сухо и пожароопасно. О погоде в Алтайском крае 5 августа 0
01:30
Мощный взрыв произошел в Бейруте. Пострадали здания в половине города 7
23:56
Такой день. Выпавшая из окна девочка и "прогулявший" собственный суд чиновник 0
23:34
Минфин перечислил регионам 100 млрд рублей господдержки 1
23:06
В Горном Алтае десантники отпраздновали День ВДВ без разрешения Роспотребнадзора 6
22:50
Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей 0
22:33
В Барнауле шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа 0
22:13
В Ростуризме оценили потери России от закрытия границ 0
21:44
Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента 4
21:31
СК обнародовал видео следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера 0
21:10
Подготовка к отопительному сезону в Барнауле закончится 1 сентября 0
20:51
Томенко поручил привлечь дополнительные деньги на развитие промышленности в регионе 2
20:30
Кардиолог рассказал о способе снизить уровень холестерина без лекарств 2
20:14
Бийчанин ударил полицейского, чтобы прорваться на свадьбу в закрытый на карантин район 1
19:50
В пригородной части Барнаула горят сразу два частных дома 0
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 128 0
19:05
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на алтайской турбазе 0
18:55
Онищенко рассказал об опасности компьютерной томографии 1
18:29
Полицейский из Барнаула и его племянник задержали вора 2
18:07
Первые займы под 1% годовых выдали в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.