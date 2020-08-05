Новый дизайн, удобный интерфейс. ВТБ запустил новый мобильный банк для бизнеса

ВТБ запустил новое мобильное приложение для дистанционного обслуживания предпринимателей. Это приложение "ВТБ Бизнес Lite" для устройств на iOS и Android. Мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и расширенный функционал для финансового управления бизнесом.
"Мы разработали новый мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт и потребности клиентов, чтобы управление бизнесом стало для них проще и удобнее. "ВТБ Бизнес Lite" является одним из элементов экосистемы банка для среднего и малого бизнеса. Для перехода с текущего мобильного банка "ВТБ Бизнес Онлайн" на новый никаких дополнительных действий не требуется – можно скачать и пользоваться", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
В приложении стало проще выполнять повседневные операции: на главной странице отображаются остатки по счетам, доступно оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции.
Появились и новые возможности. Среди них – выставление счета на оплату, а также платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами. При этом лимиты по разовым платежам для удобства клиентов увеличены в приложении до 300 тысяч рублей.
При работе с несколькими юридическими лицами пользователь может легко менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.
Дизайн приложения выполнен в лаконичном стиле и позволяет легко ориентироваться в разделах, быстро совершая все необходимые операции. Приложение "ВТБ Бизнес Lite" доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.
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