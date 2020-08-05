Лжебанкир похитил 339 тысяч рублей у алтайской пенсионерки

60-летняя жительница поселка Павловск продиктовала злоумышленнику данные банковской карты и лишилась 339 тысяч рублей, информирует пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что пенсионерке с московского номера позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил сельчанке, что с ее счета якобы списываются деньги, и чтобы уберечь их, нужно срочно сообщить номер карты и поступившие по SMS коды.
Пенсионерка выполнила все требования злоумышленника, после чего с ее карты списали 339 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". Личность мошенника устанавливают.
Комментарии
А говорят и считают некоторые, что мы нищие... Не все, однако!
339 тысяч рублей у алтайской пенсионерки
Ну откуда у алтайской пенсионерки такие бабки, не с пенсии же? Может ей надо еще пенсию повысить?
откуда у алтайской пенсионерки такие бабки
Бывшая чЕновница однако
Почти все старики на черный день или похороны откладывают.
Ваши издевки неуместны.
Быть может она эту сумму копила более 10 лет.
Тем страшнее преступление. Для мошенников это легкие деньги, а для пострадавшего значительная часть жизни