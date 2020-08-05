Роскосмос показал снимки Бейрута с орбиты до и после взрыва

Роскосмос в своем аккаунте в Twitter опубликовал снимки Бейрута с орбиты. На изображении сопоставлены кадры, сделанные до и после разрушительного взрыва.
Даже из космоса последствия ЧП выглядят очень масштабными. Некогда четкие и аккуратные линии зданий сделались расплывчатыми, а местами и вовсе были стерты.
Для сравнения использовали фотографии с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", которые датированы 4 ноября 2019 года и 5 августа 2020 года.
Ранее стало известно, что количество жертв увеличилось. Число погибших, по официальным данным, в настоящий момент составляет 113 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" pic.twitter.com/JW5A6J4fy0— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020
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