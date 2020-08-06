"Бейсболисты" из Алтайского края до смерти избили мужчину в воспитательных целях

В Солтонском районе осудили троих местных жителей, которых обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Установлено, что в октябре 2019 года трое друзей распивали спиртное. В процессе один из мужчин рассказал, что попросил 32-летнего односельчанина наколоть дров, однако тот до сих пор этого не сделал. Приятели решили в воспитательных целях наказать мужчину и поехали его разыскивать. Встретив жертву, злоумышленники избили его битой, руками и ногами. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его врачам не удалось.
В ходе разбирательства бойцы перекладывали вину друг на друга, однако следователям удалось доказать причастность каждого. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
Комментарии
А чем ещё заниматься трудящимся в Солтонском районе ?
Интересная ситуация - убить за то что не выполнил просьбу. Представьте, попросили вы кого то в транспорте за проезд передать, а тот гад не расслышал или игнорировал, а вы такие ему хренак по голове, в воспитательных целях разумеется.
И что за формулировка тупая: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" Всё равно что, он случайно умер когда я специально в него выстрелил.
Какая неосторожности. Умышленно убийство.