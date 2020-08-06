Алтайский край вошел в список регионов с наиболее подорожавшими туруслугами

Стоимость туристических услуг в Алтайском крае выросла на 7-10% по сравнению с предыдущим годом, сообщают "Известия".
Также самый большой рост цен отмечен в Челябинской (15-25%), Калининградской (20%) и Калужской (15-20%) областях. При этом в некоторых регионах туробъекты сохранили предыдущие прайсы. Это Краснодарский и Ставропольский края, Мурманская и Костромская области, Ханты-Мансийский АО.
Несмотря на это, более чем в 30 регионах, в том числе и в Алтайском крае, властям придется скорректировать план доходов от туристической отрасли. Для сравнения: по менее востребованным направлениям, вроде Иркутской и Воронежской областей, бюджет недополучит порядка 50-60% средств от туризма, а в Приморье – до 87%.
Как отметил профессор РАНХиГС Галина Дехтярь, цены на туруслуги в России уже сопоставимы с лучшими отелями Турции. При этом турпоток быстро восстановился после запретов, и сейчас заполняемость отелей достигла 70-100%.
Комментарии
Цены конские, сервис нулевой - отличительная черта наших баз отдыха.
Все в Турцию!
Свои обдиратели пусть бамбук курят и в тюрягах отсиживаются(за сервис)
Каждый год Ая, Гуселетово. Цены прошлого года.
В прошлом году за вход 100 рублей в Гуселетово не брали
Каждый день публикуют сводки с отдыха,напоминающие сводки с фронта))))))
Крым подорожал на 40%.