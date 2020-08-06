Такой день. Высокооплачиваемые чиновники Барнаула и съемки сериала под Новоалтайском

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 6 августа. Без коронавируса.
Следствие предъявило обвинение 44-летней Ирине Смирновой по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Напомним, вечером 26 июля в Белоярске женщина на иномарке не справилась с управлением, вылетела на обочину и сбила шестилетнего мальчика, который скончался на месте.
Также прокуратура обжаловала решение суда отправить автомобилистку под домашний арест, настаивая на СИЗО. Однако краевой суд не согласился с доводами ведомства, но "ужесточил" меру пресечения, запретив Смирновой прогулки.
Барнаул уступил только Москве и Санкт-Петербургу по уровню зарплат чиновников в России. В краевой столице работники этой сферы в среднем получают 40 тысяч рублей. При этом барнаульцы стали чаще интересоваться вакансиями госслужащих. По итогам второго квартала интерес к таким вакансиям в России увеличился на 20%, а за год – на 107%. В Барнауле количество запросов выросло в четыре раза.
Между тем, Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал сведения о доходах руководства за 2019 год. Глава ведомства Андрей Хвостов задекларировал 3,6 млн рублей. У него с супругой в собственности есть две квартиры, иномарка и гараж.
В Белоярской крепости под Новоалтайском пройдут съемки пилотной серии комедийного сериала "Таверна NPC". Сюжет расскажет о пенсионерах, волею судьбы получивших аватары в компьютерной игре. Вместе они попытаются спасти мир от корпорации, которая с помощью своих видеоигр порабощает человечество.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко несколько улучшил свои позиции в общероссийском рейтинге влияния глав регионов по итогам июля 2020 года. Томенко сохранил свои позиции в группе "среднее влияние". Теперь он занимает 67-ю строчку рейтинга, хотя месяцем ранее у алтайского губернатора было 73-е место.
Аномальная жара и ветер в Алтайском крае сохранятся до конца недели. Местами температура воздуха превысит отметку +30 градусов, а в МЧС предупредили, что это усугубит ситуацию с природными пожарами.
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