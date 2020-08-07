Молодой житель Алтайского края тремя ножами изрезал собутыльника

25-летний житель Целинного района напал с тремя ножами на знакомого, теперь злоумышленника отправят тюрьму, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел в марте 2020 года в одном из сел муниципалитета. Тогда обвиняемый в вечернее время распивал алкоголь в доме своего знакомого.
"Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора. Из-за малозначительного повода гость умышленно нанес хозяину дома тремя ножами поочередно не менее трех ударов в область грудной клетки и шеи. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 34-летний мужчина смог убежать из дома и ему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения", – говорится в сообщении.
Во время разбирательства злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.
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