"Политика одна должна быть – люди". Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Действующий глава Республики Беларусь Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Президент посетил ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", сообщает "БЕЛТА".
"Политика одна должна быть – люди", – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.
Как уже сообщал amic.ru, после закрытия участков в Белоруссии начались беспорядки, которые продолжались до утра. Для разгона недовольных результатами голосования силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Позже стало известно об одном погибшем и как минимум трех пострадавших в результате столкновений. Однако в МВД республики информацию о смерти протестующего опровергли.
Согласно предварительным данным республиканского ЦИК, у Лукашенко 80,23% голосов. Второй результат у Светланы Тихановской – 9,9%. Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень не перешагнули и порог в 2%.
Комментарии
"Политика одна должна быть - люди"
А протестуют кто?
Мне одно не понятно-если главным соперником Батьки был блогер,которого засадили в кутузку,почему голосовали за его жену?
Кстати,кто у Навального жена? (голосовать,есливчо)
У Навального жена-временно не работающая Юлия Борисовна,а любовница-Люба Соболь.
Действующий глава Белоруссии набрал более 80% голосов
Доверяют
Она же его правая рука и соратница по борьбе с путинским режимом.
17:31
- гость -
У Навального жена-временно не работающая Юлия Борисовна,а любовница-Люба Соболь.
Лично присутствовали и сок слизывали?
Поздравляю всех граждан страны!!!
10.08.2020 17:50
точный,какой и с чем?
10.08.2020 17:31
- гость -
Загонули задачу! Как теперь выбор сделать?