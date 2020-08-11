Чат, лид и коллтрекинг. «Ростелеком» предлагает новые продукты для бизнеса

"Ростелеком" запустил три новых продукта для корпоративных клиентов: лид, коллтрекинг и чат. Услуги помогают настроить онлайн-взаимодействие с покупателями. Протестировать предложение можно бесплатно, а для подключения не нужно дополнительное оборудование.
"В последнее время для развития бизнеса требуется грамотно выстраивать онлайн-коммуникации, потому что часть активностей постепенно переносится из офлайна в интернет-пространство. Новые сервисы помогут повысить результативность маркетинговых процессов наших корпоративных клиентов и помочь в продвижении их продуктов и услуг", — уточнил вице-президент, директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.
Коллтрекинг — это инструмент анализа эффективности рекламных кампаний. Он помогает определить наиболее успешные источники продвижения и правильно распределить бюджет. С помощью коллтрекинга можно отследить, с какого канала пришел клиент, с какой страницы и даже по какому ключевому слову. Коллтрекинг подходит для офлайн-рекламы для оценки эффективности рекламы в печатных СМИ, на радио или телевидении.
Лид позволяет разместить на сайте виджеты для взаимодействия с посетителем, которые работают по заранее настроенным сценариям. Например, генератор звонков или заявок облегчает связь с клиентом, а персональное предложение активнее вовлекает потенциального потребителя в процесс покупки или заказа услуги.
Чат — это дополнительный канал общения с клиентами, которые не хотят или по каким-то причинам не могут звонить в то время, когда они изучают товар или услугу. Виджет онлайн-консультанта сопровождает посетителей на страницах сайта и позволяет оперативно отвечать на вопросы и обмениваться ссылками и дополнительными материалами. Установка сервиса для сайта занимает всего несколько минут, а кнопку чата легко модифицировать под дизайн и корпоративный стиль компании.
Подключить лид, чат и коллтрекинг можно в пяти городах Сибири: Новосибирске, Барнауле, Омске, Красноярске и Иркутске. Настраивать услуги удобно в личном кабинете, там же доступна статистика.
Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.
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