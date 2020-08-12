Дорожники приступили ко второй части ремонта моста через Буланиху

В Калманском районе Алтайского края рабочие приступили ко второй части ремонта моста через реку Буланиху. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
С мая 2020 года подрядчики проводят укрепительные работы, ремонтируют пролетные строения и опоры. Кроме того, чтобы обеспечить повышенный уровень безопасности и комфорта, дорожники заменяют перильное и барьерное ограждение, устраивают деформационные швы по современной технологии.
На одной половине моста все эти мероприятия уже выполнили, а теперь рабочие приступают к ремонту второй стороны. Закончить работы планируют к 20 октября 2020 года.
Комментарии
Буланиха — село в Зональном районе Алтайского края. Может и река там? На фото вроде Чуйский тракт.