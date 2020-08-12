Такой день. Долгожданный дождь и горячие обеды для школьников

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 августа. Без коронавируса.
В Алтайском крае прошел долгожданный дождь. Правда, местами с градом. В некоторых районах осадки повредили рассаду и имущество людей.
"Газель" протаранила частный дом на улице Фомина в Барнауле. По предварительным данным, пострадал водитель.
Барнаульское "Динамо" в дебютном матче со счетом 4:0 разгромило второй состав "Оренбурга".
День города в Барнауле будут отмечать на протяжении нескольких дней. Такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке к 290-й годовщине со дня образования Барнаула.
Жительница Барнаула требует привлечь к ответственности водителя автобуса за отказ высадить ее в месте, где не предусмотрена остановка.
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) предложили смягчить закон о проведении митингов и шествий в регионе.
Пассажир такси умер в Барнауле. По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
В Барнауле создали совет по развитию туризма при администрации города. Председателем стал Сергей Писарев, а в состав вошли руководитель паблика Barnaul22 и директор Краеведческого музея.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил, что с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае будут обеспечены бесплатными горячими обедами.
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