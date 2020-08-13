Грузовик снес бампер иномарке в барнаульском дворе и скрылся с места ДТП

Водитель грузовика совершил ДТП в одном из дворов на улице Власихинской в Барнауле и скрылся с места происшествия. Кадрами, снятыми на видеорегистратор, с amic.ru поделился очевидец событий.
В ролике видно, как самосвал пытается развернуться в узком пространстве и в итоге, маневрируя, задевает припаркованный автомобиль Honda. У иномарки оказывается оторванным бампер, а грузовик уезжает с места ДТП.
Сейчас хозяин легковой машины ищет виновника происшествия.
Напомним, что оставление места ДТП наказывается по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Правонарушителю грозит лишение водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.
Комментарии
Дак грузовик тоже иномарка, надо писать иномарка иномарке сбила иномарочный бампер.
Никакое место он не оставлял. Попробовал развернуться не получилось. Что задел бампер скажет не заметил.
Сейчас эта машина выглядит более гармонично, ей идет с оторванным бампером, можно на саморез присандякать, устроили кипишь на ровном месте.
13.08.2020 11:15
- гость -
Ну..ну, был б твой автомобиль, уже б в истерике бился, небось...
Когда тебе вот так оторвут - ты будешь другого мнения.
Хоть бы нашли. И наказание чтоб понес соответствующие.
13.08.2020 11:19
ГОСТЬ
машина это просто транспорт, и если вы ей дорожите держите ее в гараже и охраняйте сдувая пылинки
13.08.2020 11:29
- гость -
По вашей логике, если вам проломят голову,. вам скажут - вы же просто человек, должны сидеть дома под охраной)))) сами виноваты...
13.08.2020 11:36
- гость -
Не утрируйте, что за мания сваливать все в кучу.