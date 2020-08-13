США могут ввести санкции против Белоруссии

Глава Госдепартамента США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии в связи с политической ситуацией, передает РИА "Новости".
По его словам, американские власти рассмотрят вопрос о возможных санкциях и прекращении поставок нефтепродуктов. При этом Помпео подчеркнул, что сейчас для США важнее добиться "хорошего результата для белорусского народа", вне зависимости от того, будут ли введены ограничения.
Также накануне политик раскритиковал президентские выборы в Белоруссии, назвав их несвободными и несправедливыми.
Как ранее сообщил amic.ru, вечером 12 августа некоторые белорусские военные отказались от своей формы и знаков отличия. Таким образом они поддерживают людей, которые встретились с жестокими действиями силовиков.
Комментарии
Может не стоит торопиться с санкциями? Очень уж похоже что у Лукашенко кончается его последний президентский срок на следующей недели.
госдепу лишьбы устроить очередную дерьмократию в очередной стране...
где последнее время установился хороший результат для народа, там сейчас разруха и убийства...
Лукашенко не дает приватизировать последние оставшиеся заводы построенные в СССР и до сих пор действующие!!! это не нравиться большим банкирам, которые давят на заинтересованных в россии и сша.
это причина, а не Лукашенко...
13:56
- гость -
госдепу лишьбы устроить очередную дерьмократию в очередной стране...
где последнее время установился хороший результат для народа, там сейчас разруха и убийства...
Назови эти страны.
как только он скажет забирайте заводы и фабрики - от него сразу отстанут!
а если он ещё как хохлы землю разрешит раздавать, то его ещё на пять сроков оставят...!
но к счастью того при нём не случится!!!
14:01
- гость -
как только он скажет забирайте заводы и фабрики - от него сразу отстанут!
Это поэтому, он у себя нагнул Газпромовскую шарашку, пересадив всех и конфисковав всё?
госдепу лишьбы устроить очередную дерьмократию
А вам кремлеботам очень хочется чтобы плешивый диктатор (с усами или без) правил вечно? Чтобы он на якобы выборах рисовал себе любые проценты? Чтобы губернаторов из москвы присылали? Чтобы выборов мэров не было?
Жду комментария мяного по поводу демократии..
Назови эти страны.
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Венесуэла, Украина, Лаос, Гренада, Вьетнам, Иран, Панама, Никарагуа, Ирак.
…привело данные американского исследователя, согласно которым только с окончания Второй мировой войны по 2000 год США не менее 80 раз вмешивались в выборы в 45 странах мира - и это «без учета организации военных переворотов и «цветных» революций».
Счет локальных и региональных конфликтов за тот же период и время с начала XXI века, в которых поучаствовал Вашингтон, тоже идет на десятки - американский портал AlterNet насчитал около 80 таких случаев, начиная с 1953 года…
символ этих действий:
продолжать?
Лукашенко не дает приватизировать последние оставшиеся заводы построенные в СССР и до сих пор действующие!!
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Вася, ты дурак? Ты видел эти заводы построенные в СССР и действующие? )) Там живого ничего нет, все работает на честном слове и такой то матери ))
13.08.2020 14:10
- гость -
Нет, нам очень показательно, как все "новости" о "восстании народа" в Беларуси несет один-единственный телеграм-канал Нехта, базирующийся в Варшаве, который основал сын оппозиционера с канала Белсат, который сам основан и финансируется МИД Польши. Надо ли мне напоминать вам, что Польша сама получает деньги на продвижение "демократии" на восток от Государственного департамента США?
И такой момент, заводы построенные в СССР строились на ИМПОРТНОМ оборудовании. В основнов немецком, трофейном, что успели вывезти из германии, либо американском в виде помощи молодоому союзу республик. В совке своего ничего не было.
А против США санкции введут, где негра несправедливо, но демократично убили
А вам кремлеботам очень хочется чтобы плешивый диктатор (с усами или без) правил вечно?
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сегодня не важно кто и сколько правит.
сегодня важно какой правитель даёт в своей стране волю управления иностранным капиталам через банки и закредитованность граждан, а какой нет. Лукашенко не даёт, потому что видит пример России и Украины.
а тот кто поддерживает свержение Лукашенко - тот получается СШАбот? так что ли?
13.08.2020 14:25
- гость -
Были в Беларуси? Посещали производства?
Рекомендую на следующий год посетить День поля в Павловске, там будет в очередной раз представлена с/х техника из Беларуси.
Посмотрите на конкурентный высокотехнологичный товар.
Лукашенко не зря тянул деньги из России, они на производство хорошо тратились.
Венесуэла, Украина, Лаос, Гренада, Вьетнам, Иран, Панама, Никарагуа, Ирак.
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В украине жизнь налаживается, в Ираке. Иране - местные работать не хотять, США, бы рады власть передать, только некому - дикари, они друг друга переружут.
14:26, а какие у вас доказательства ваших слов? На шоу Соловьева или Киселёва это услышали?
Вася, ты дурак? Ты видел эти заводы построенные в СССР и действующие? )) Там живого ничего нет, все работает на честном слове и такой то матери ))
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а ты видел наши заводы?? в любом рабочем состоянии! построенные одновременно с Белорусскими...
В украине жизнь налаживается
Вы там живёте? И за эти слова вас ещё говном не закидали?
13.08.2020 14:30
- гость -
В Украине жизнь налаживается?)))
Это вам кто рассказал?
Госпропаганда страны 404?
Или успехами вы называете получение кредитов от МВФ под условия лишения суверенитета?
Рекомендую на следующий год посетить День поля в Павловске, там будет в очередной раз представлена с/х техника из Беларуси.
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Вася, МТЗ давно собирает свои трактора на американских комплектующих.