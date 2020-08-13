От Калманки до Шипуново. В селах Алтая появился скоростной интернет

Летом 2020 года почти восемь тысяч домов в районах Алтайского края получили скоростной интернет и цифровое ТВ. "Ростелеком" построил линии связи в восьми сёлах, а также в микрорайонах Бийска и Новоалтайска.
"Мы предлагаем селянам и жителям частных домов надежный скоростной интернет до 200 Мбит/с. Вместе с ним можно подключить цифровой онлайн-кинотеатр Wink с пакетом телеканалов, видеотекой и управлением просмотром. Наши специалисты круглосуточную решают вопросы с выездом к абоненту и консультируют на бесплатной горячей линии", — сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
"Ростелеком" также подключает жителям сел и микрорайонов устройство "Умный дом". Оно контролирует датчики дыма, протечку воды, движения, открытия и закрытия дверей. "Умный дом" поможет предотвратить пожар или аварию. Для большей безопасности компания может установить камеры внутреннего и внешнего наблюдения, которыми легко управлять со смартфона.
С июня услугами "Ростелекома" пользуются жители сел Топчиха, Шипуново, Шелаболиха, микрорайонов Бажово и Северный, а также в Бийске и Новоалтайске. В июле к ним присоединились жители Калманки, Петропавловского, Первомайского, Кытманово. Больше всего услуги "Ростелекома" подключили в Шелаболихе — 1673 двора. На втором месте Бажово - 830 домов.
Оставить заявку на подключение можно в офисах "Ростелекома" или по телефону 8800–1000–8000.
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