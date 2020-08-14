Ни интима, ни денег. Барнаульца обманули на 40 тысяч рублей

Житель Барнаула потерял 40 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Как пояснил 37-летний мужчина, после ссоры с женой у него возникло желание провести время с девушкой легкого поведения.
Он нашел в интернете объявление соответствующего содержания и связался с его автором. Собеседник заверил звонившего, что ему окажут интим-услуги после внесения предоплаты. После перевода средств клиента убеждали в том, что требуемая сумма на счет не поступила.
"Несколько раз он переводил определенную сумму денег, так как молодой человек на другом конце провода уверял, что оплата не прошла, – уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России. – Переведя злоумышленникам 40 000 рублей, мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию".
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут.
Комментарии
идиот
так и надо! Не фиг от жен гулять, хоть только деньги потерял, а мог бы и заразу в дом принести!
жена виновата, бесплатно не дала
Все беды из-за баб. Очередное подтверждение
Ну что за наивняк то - товар лицом, услугу получил , оплати! Какая предоплата??? Хотя арестовали собственников 1XBT там учредители борцы с экономическими преступлениями.
Мне кажется он получил услуги интимного характера, но только к сожалению его :-....)))
Теперь долго будет свою корову чпокать (пока не накопит на "мисс Барнаул" снова)
Это фиаско братан
незабываемый трах
Так акт виртуального и эмоционально соития же был совершён. Его поимели. Что ещё надо?
лохопэдро
Дурак и деньги должны расстаться © ..ля, откуда у таких деньги то ????
Зато не заразился венерической болезнью и коронавирусом. Это стоит потраченных денег, а может и больше