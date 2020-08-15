Любимый хозяин, где же ты? Очаровательные подопечные барнаульского приюта "Ласка"

Фото: vk.com/priutlaska
Каждую третью субботу августа в мире отмечается День бездомных животных. Это далеко не праздник, а день, когда стоит обратить внимание на братьев наших меньших, вынужденных жить на улице. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Так, в Барнауле в эти выходные, 15 и 16 августа, возле театра драмы приют "Ласка" будет рад принять в дар любую помощь животным. Им всегда необходимы корма, лекарства, дезинфицирующие средства, хозяйственные товары и другие.
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