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В Горном Алтае неизвестные испортили памятник детям войны и сусликам

, ИА "Амител"
На статуе босоногого мальчика с зеркалом вместо лица прочертили глаза, нос и улыбку
Фото: 'Новости Горного Алтая'

Фото: "Новости Горного Алтая"

В Республике Алтай неизвестные испортили памятник суслику возле села Бичикту-Боом Онгудайского района, сообщают "Новости Горного Алтая".

Памятник, размещенный на одной из гор в Каракольской долине, соорудили по желанию местных жителей в дань уважения детям войны и сусликам, которые в военные и послевоенные годы спасали людей от голода и холода.

Статуя изображает босоногого мальчика, который держит в руках маленького зверька. Вместо лица у ребенка полированное бронзовое зеркало, в котором, по задумке архитектора, человек может увидеть образ своих близких и родных.

Автором выступил молодой архитектор Амыр Кыдыев, а воплотить идею помогли скульпторы из Новосибирска Денис Михайлов и Роман Коробко. При этом деньги на памятник собирали сами жители.  

Накануне кто-то из посетителей горы прочертил на "лице" глаза, нос и улыбку, которые испортили внешний вид и полностью уничтожили задумку автора. При этом пока неясно, кто именно совершил акт вандализма – местные подростки или приезжие туристы.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.08.2020 16:53
Кот

Это дегенераты сделали

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