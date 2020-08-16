В Горном Алтае неизвестные испортили памятник детям войны и сусликам

В Республике Алтай неизвестные испортили памятник суслику возле села Бичикту-Боом Онгудайского района, сообщают "Новости Горного Алтая".
Памятник, размещенный на одной из гор в Каракольской долине, соорудили по желанию местных жителей в дань уважения детям войны и сусликам, которые в военные и послевоенные годы спасали людей от голода и холода.
Статуя изображает босоногого мальчика, который держит в руках маленького зверька. Вместо лица у ребенка полированное бронзовое зеркало, в котором, по задумке архитектора, человек может увидеть образ своих близких и родных.
Автором выступил молодой архитектор Амыр Кыдыев, а воплотить идею помогли скульпторы из Новосибирска Денис Михайлов и Роман Коробко. При этом деньги на памятник собирали сами жители.
Накануне кто-то из посетителей горы прочертил на "лице" глаза, нос и улыбку, которые испортили внешний вид и полностью уничтожили задумку автора. При этом пока неясно, кто именно совершил акт вандализма – местные подростки или приезжие туристы.
Комментарии
Это дегенераты сделали