Квартира в центре города. Чем хороша одна из самых "свежих" новостроек в Новоалтайске

В новой квартире важно все: район, близость садов, школ и магазинов, этаж и, конечно же, планировка. И даже если сейчас вы покупаете всего лишь "однушку", планировка в ней тоже имеет большое значение. Например, как в строящемся 10-этажном доме в самом сердце Новоалтайска. Тут хорошая инфраструктура, большое количество вариантов расположения комнат и проверенный застройщик – ООО СЗ ИСК "Строительный камень".
Большой выбор квартир
В Новоалтайске в доме по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 4а, есть семь типов однокомнатных квартир от 25 до 39 квадратных метров, четыре варианта "двушек" от 49 до 63 квадратов и "трешка" 65,56 кв. м. Есть несколько вариантов с окнами на разные стороны дома. И в каждой квартире – балкон от 3,96 до 6 кв. м. Объект строят из качественных материалов по современным технологиям. Зимой здесь будет тепло, а летом – комфортно.
Цены очень демократичные: начинаются от 964 тысяч рублей за самую небольшую по площади однокомнатную квартиру. Самая дорогая квартира в доме – 2,294 млн рублей, и это полноценная "трешка". Стоимость одного квадратного метра – от 34 500 рублей.
Что важно, и сам дом, и квартиру перед покупкой можно посмотреть – компания проводит экскурсии.
Удобная планировка
В этом доме действительно удачное и эргономичное расположение комнат.
Прихожая почти во всех квартирах имеет зону для гардероба и место для обувных полок. А в двух- и трехкомнатных квартирах коридор больше семи квадратов.
Широкие комнаты (никаких "чулок") даже в самых маленький квартирах. Можете спокойно расставлять мебель – свободное пространство останется. Санузел как раздельный, так и объединенный (и даже в нем можно свободно расположить ванну, унитаз и стиральную машину).
Все для жизни
Это давно обжитый центр города со всеми его преимуществами.
Рядом с домом находятся школы и детские сады, библиотека, детская и взрослая поликлиники, банки, салоны красоты, магазины, МФЦ, кинотеатр и парковая зона. Остановка общественного транспорта в двух минутах ходьбы. При этом сама новостройка окружена домами только с двух сторон. На вас не будут "давить" соседние здания, что при современной плотной застройке большой плюс.
Выгодно купить
Для покупки можно использовать материнский капитал, военную ипотеку и ипотеку для молодой семьи. И, разумеется, для приобретения квартиры в этой новостройке действует льготное кредитование. А если не получается взять заем на квартиру в банке, то застройщик предоставляет рассрочку.
Посмотреть варианты планировок и узнать цены можно на сайте.
Кто застройщик?
Дом возводит ООО СЗ ИСК "Строительный камень". Компания работает в сфере строительства с 2012 года. На счету девелопера уже 10 построенных и сданных домов в городе Барнауле. Также застройщик стал первым в России, кто подключился к программе льготной ипотеки под 6,5%.
Проектная декларация
ООО СЗ ИСК "Строительный камень"
Адрес: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 82
Тел: +7 (3852) 717 827
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Комментарии
Неудачная планировка...
мда... ну и планировочки - отпад
Постойте, постойте! Что же вы сразу к планировкам а то что должно быть (школы, больницы, магазины) традиционно для российских застройщиков выставляете некими преимуществами. Это не преимущество, а необходимый минимум.
Что у нас тут, многоэтажная коробка с двором забитым машинами. Хм, как видите планировки обсуждать нет никакой необходимости, застройщик и тут обосрался уже на "подходах".
то что должно быть (школы, больницы, магазины)
да бесполезняк же
ак видите планировки обсуждать нет никакой необходимости
да сфигали? ну будут все что нужно а планировка гЭ? нет спасибо