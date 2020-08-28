Квартира в центре города. Чем хороша одна из самых "свежих" новостроек в Новоалтайске

В новой квартире важно все: район, близость садов, школ и магазинов, этаж и, конечно же, планировка. И даже если сейчас вы покупаете всего лишь "однушку", планировка в ней тоже имеет большое значение. Например, как в строящемся 10-этажном доме в самом сердце Новоалтайска. Тут хорошая инфраструктура, большое количество вариантов расположения комнат и проверенный застройщик – ООО СЗ ИСК "Строительный камень".

Большой выбор квартир

В Новоалтайске в доме по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 4а, есть семь типов однокомнатных квартир от 25 до 39 квадратных метров, четыре варианта "двушек" от 49 до 63 квадратов и "трешка" 65,56 кв. м. Есть несколько вариантов с окнами на разные стороны дома. И в каждой квартире – балкон от 3,96 до 6 кв. м. Объект строят из качественных материалов по современным технологиям. Зимой здесь будет тепло, а летом – комфортно.

Цены очень демократичные: начинаются от 964 тысяч рублей за самую небольшую по площади однокомнатную квартиру. Самая дорогая квартира в доме – 2,294 млн рублей, и это полноценная "трешка". Стоимость одного квадратного метра – от 34 500 рублей.

Что важно, и сам дом, и квартиру перед покупкой можно посмотреть – компания проводит экскурсии.

Удобная планировка

В этом доме действительно удачное и эргономичное расположение комнат.

Прихожая почти во всех квартирах имеет зону для гардероба и место для обувных полок. А в двух- и трехкомнатных квартирах коридор больше семи квадратов.

Широкие комнаты (никаких "чулок") даже в самых маленький квартирах. Можете спокойно расставлять мебель – свободное пространство останется. Санузел как раздельный, так и объединенный (и даже в нем можно свободно расположить ванну, унитаз и стиральную машину).

Все для жизни

Это давно обжитый центр города со всеми его преимуществами.

Рядом с домом находятся школы и детские сады, библиотека, детская и взрослая поликлиники, банки, салоны красоты, магазины, МФЦ, кинотеатр и парковая зона. Остановка общественного транспорта в двух минутах ходьбы. При этом сама новостройка окружена домами только с двух сторон. На вас не будут "давить" соседние здания, что при современной плотной застройке большой плюс.

Выгодно купить

Для покупки можно использовать материнский капитал, военную ипотеку и ипотеку для молодой семьи. И, разумеется, для приобретения квартиры в этой новостройке действует льготное кредитование. А если не получается взять заем на квартиру в банке, то застройщик предоставляет рассрочку.

Посмотреть варианты планировок и узнать цены можно на сайте.

Кто застройщик?

Дом возводит ООО СЗ ИСК "Строительный камень". Компания работает в сфере строительства с 2012 года. На счету девелопера уже 10 построенных и сданных домов в городе Барнауле. Также застройщик стал первым в России, кто подключился к программе льготной ипотеки под 6,5%.



Проектная декларация

ООО СЗ ИСК "Строительный камень"

Адрес: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 82

Тел: +7 (3852) 717 827

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