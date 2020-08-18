В Горном Алтае из-за нашествия бабочек шелкопряда пришлось отключить свет

В селе Усть-Кан Республики Алтай отключили уличное освещение из-за нашествия бабочек непарного шелкопряда, сообщает пресс-служба администрации Усть-Канского района.
Рекомендацию отключить свет дали районные электрические сети, поскольку бабочки по ночам огромными тучами слетаются на источники освещения. Сейчас в населенном пункте проводят необходимые мероприятия по борьбе с непарным шелкопрядом, а вновь включить уличный свет планируют на этой неделе.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае и Республике Алтай из-за аномально жаркого лета в третий раз зацвел маральник. Обычно цветки повторно раскрываются осенью, однако в этом году биологические ритмы растения сдвинулись на две недели.
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