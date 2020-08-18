После открытия границ в России может подорожать сотовая связь

Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Об этом сообщают "Известия".
После открытия границ расходы россиян на мобильную связь в роуминге начали увеличиваться, но к концу года они могут восстановиться только на 15-30% от уровня прошлого года. Таким образом, операторы могут недополучить от 10 до 16 млрд рублей.
Частично эти потери компенсируются предоставлением услуг внутри страны. Так, с начала года тарификация уже подорожала примерно на 3,5%. В ФАС отметили, что это коснулось в основном владельцев архивных тарифов. Новые стоят дороже, но предоставляют больший объем минут и гигабайтов. Таким образом операторы стимулируют людей платить за связь больше.
Комментарии
"...стимулируют людей платить за связь больше.", не стимулируют, а заставляют!
Было бы желание, а повод всегда найдется..