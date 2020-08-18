Капитальный ремонт двух образовательных учреждений завершают в Топчихинском районе

В Топчихинском районе завершается капитальный ремонт Парфеновской школы и детского сада "Колосок". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Школа рада преобразованиям. Из-за нехватки розеток приходилось пользоваться сетевыми фильтрами, сейчас проблема решена. Кроме того, мы получили новое оборудование для кабинета домоводства", — отметила директор Парфеновской школы Галина Шиповалова.
Полностью готовы спортивный зал, коридоры и раздевалки. Строители укладывают пол в слесарной мастерской для мальчиков, а 1 сентября школьники уже сядут за парты.
До конца 2020 года отремонтируют 66 школ и 55 детских садов Алтайского края.
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