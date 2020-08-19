В Белоруссии нашли мертвым члена избиркома, не подписавшего протокол выборов

Константин Шишмаков, который работал членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщают "Известия".
Мужчина работал директором Волковысского военно-исторического музея. По словам руководителя поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергея Ковгана, тело мужчины обнаружили в реке Неман.
Спасатель рассказал, что в последнее время у покойного были проблемы на работе и ему угрожали увольнением, а в день смерти мужчина позвонил жене и сказал, что больше не может работать в музее.
В управлении СК по Гродненской области заявили, что смерть Шишмакова не имела криминального характера. Отец погибшего при этом рассказал, что проблемы у сына начались именно 9 августа, в день голосования, когда тот отказался подписать протокол президентских выборов.
Таким же образом поступил и еще один член избирательной комиссии. При этом, по словам Шишмакова, вместо него в документах расписался кто-то другой.
Комментарии
а в день смерти мужчина позвонил жене и сказал, что больше не может работать в музее.
Теперь понятно каким образом таракан набрал 80%. Видно он умеет правильно мотивировать людей.
Если известно, что протокол липа - так в чём оная? Сколько прибавили или оная с потолка? Сказали А, говорите далее...
Ну да не подписал, и сразу грохнули, очередная сказочка для чебурашек.
146%
отказался подписать протокол президентских выборов.
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Отказался подписать из-за обмана в протоколе или потому что не понравились результаты выборов?