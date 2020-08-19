Томенко поручил выяснить, чем не удовлетворен алтайский бизнес

Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания регионального правительства 19 августа выразил обеспокоенность словами временно исполняющего обязанности министра регионального экономического развития Анатолия Нагорнова о невысокой оценке мер господдержки предпринимателями.
"Представители регионального бизнеса демонстрируют пока низкую удовлетворенность мерами государственной поддержки", – заявил Нагорнов.
По его словам, об этом свидетельствуют последние результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
"Причины низкой удовлетворенности, конечно, требовали бы исследования. Низкая удовлетворенность мерами государственной поддержки в Алтайском крае – это большой вопрос. Почему низкая удовлетворенность? Мало потому что мер? Или много мер, но мало денег на них? Или достаточно мер и достаточно денег, но неудобно предоставляются эти услуги – долго ждать, в бумажном носителе подавать? Или еще что-то? Или наличие каких-нибудь коррупциогенных факторов, когда зависит от какого-то индивидуального решения чиновника или группы чиновников в предоставлении этих мер? Я вот, ей-Богу, понять не могу, чего такого не удовлетворяет с точки зрения мер", – задал интересующие вопросы Томенко.
Губернатор поручил провести дополнительные исследования, чтобы получить ответы на эти вопросы.
Комментарии
Крышеванием налоговой рисовальщиков по НДС. Отсюда неравные конкурентные преимущества! Рисованного НДС стало в десятки раз больше с 2015 года. Это всего лишь уровень начальников и замов районных инспекций.
Томенко что слава Дегтярёва покоя не даёт? Ну чем же могут быть недовольны предприниматели кроме как налогами, беспределом силовиков, высокими ценами на электричество, тепло, газ?
На данном этапе вся господдержка заключается в раздаче денег отдельным предпринимателям и просто клоунам из "Мой бизнес". Разве это нормально?
сначала душили душили а потом такие между делом в глаза так с любовью смотрят и спрашивают "Что то не так, да?" И опять душить душить...
Что мешает? Налоговая со своими требованиями, письмами, запросами.
да сделайте такие условия для бизнеса как в Сингапуре или Гонконге или Южной Корее или Японии или Германии...... ВСЁ! больше ни чего не нужно!
Про клоунов из "Мой бизнес" отчаянно плюсую. И ведь не малые деньги на это выделятся
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) поддержали бизнес
"Представители регионального бизнеса демонстрируют пока низкую удовлетворенность мерами государственной поддержки", – заявил Нагорнов.
За чей счет поддержка?
19.08.2020 12:31
- гость -
А что не так?
Вчера одна писала,что обратилась за поддержкой и купила козу.
Только непонятно,зачем коза,если у тебя нет баяна?