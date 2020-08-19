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Магнитная буря достигнет Алтайского края утром 20 августа

, ИА "Амител"
Ее сила составит около четырех баллов
Фото: bdg.by

Фото: bdg.by

Магнитная буря обрушится на Землю 20 августа, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

В Алтайского крае магнитные волны будут мощнее всего с 9:00 до 15:00. Их сила составит около четырех баллов. 

Сильнее всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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