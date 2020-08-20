Самым богатым силовиком в России оказался замглавы МВД

Замглавы МВД Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех остальных сотрудников силовых структур в России, сообщает ИА Regnum со ссылкой на декларацию полицейского о доходах.
За 2019 год замминистра внутренних дел заработал 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей. Всего у силовика в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.
Пост в МВД Виталий Шулика занял в 2017 году. В силовом ведомстве он курирует государственные закупки и техническое оснащение подразделений.
Комментарии
А когда начнут увольнять чиновников с двойным гражданством? Согласно поправкам в Конституцию РФ.
И что не так, трёте?
просто самый честный..
Откуда деньги Зин!, или уголь по ночам разгружает....
В силовом ведомстве он курирует государственные закупки
Можно и жалование не платить таким "генералам"
он курирует государственные закупки и техническое оснащение подразделений
Ну мы поняли откуда такой заработок....
Чотко
У колодца да не напиться..
Это только официальные данные, а неофициально, думаю, в разы больше будет..
В силовом ведомстве он курирует государственные закупки и техническое оснащение подразделений.
вот это ключевая фраза несет инфу о происхождении заработка.