Виктор Томенко общается с врачами и учителями в алтайских районах

Глава Алтайского края 21 августа отправился в рабочую поездку в Волчихинский и Родинский районы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первым в графике значится посещение Волчихинской центральной районной больницы, в которой в прошлом году провели капитальный ремонт.
В этом году медучреждение пополнил молодой врач-педиатр. Всего же с начала программы "Земский доктор" на работу в ЦРБ устроились свыше десятка молодых специалистов.
Поле этого Томенко встретится с учителями местной средней школы, в которой учатся больше 700 детей. Здание в 2019-м капитально отремонтировали. Работы обошлись краевому и местному бюджету в 27 млн рублей.
Кроме того, губернатор посетит Дом культуры Волчихинского района и строящую школу в Усть-Волчихе. Вторую половину дня глава региона посвятит визиту в Родинский район.
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