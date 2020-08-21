Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Нововведение должно упростить процедуру постановки на учет автомобилей и позволить владельцам сэкономить время. Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ, однако заявители будут с ними контактировать только во время осмотра машины. Приемом заявлений и выдачей документов займутся работники центров.
При этом подобная услуга будет доступна не везде, а только в тех многофункциональных центрах, которые имеют необходимую инфраструктуру.
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