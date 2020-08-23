В Алтайском крае сельчанин убил мужчину за "распускание слухов"

Житель в одном из сел Волчихинского района задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, 44-летний сельчанин решил отомстить знакомому за распространение нелицеприятных слухов.
Вечером 14 августа "мститель" дождался вызвавшего его негодование человека и нанес ему по голове не меньше шести ударов битой. Травмы оказались смертельными.
По решению суда подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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