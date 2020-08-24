Краснокнижную птицу сфотографировали в Алтайском крае

В Алеусском заказнике сфотографировали краснокнижную птицу. Наталья Андреенкова смогла сделать снимок малого погоныша.
В Алтайском отделении Союза охраны птиц России уточнили, что это историческое событие.
"Похоже, что первая встреча в XXI веке в гнездовое время в Алтайском крае, – гласит текст поста в группе организации в соцсети "ВКонтакте". – Вид в Красной книге АК".
Ранее amic.ru писал, что житель села Новокаменка Ельцовского района Алтайского края нашел недалеко от озера краснокнижного малого лебедя, который запутался в сети, ослаб и не мог улететь.
Мужчина разместил птицу у себя и активно за ней ухаживал. Через два дня лебедь восстановился и его выпустили на том же озере, где нашли.
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