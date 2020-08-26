Запрограммировать будущее. Как привить ребенку интерес к престижной профессии

Если компьютер для ребенка – лучшая игрушка, можно совместить приятное с полезным. Например, записать его на курсы программирования. Учить кодинг можно с ранних лет: все дело в правильном подходе. Например, курсы детской школы программирования "Алгоритмика" построены на игровых сценариях: дети на занятиях запускают робота на Марс, спасают принцессу или проходят путь от стажера до ведущего разработчика в IT-компании.
Международная детская школа "Алгоритмика" обучает математике и программированию детей от 6 до 17 лет. Занятия проходят в нескучной форме и помогают развить:
- логическое мышление – это универсальный навык, который поможет и физикам, и лирикам достичь успеха в школе и будущих профессиях;
- проектное мышление – "Алгоритмика" против задач ради задач и теории без практики, ученики используют полученные знания в собственных проектах – от идеи до воплощения;
- любознательность – наблюдая практическую ценность математики, физики, английского, астрономии, ребенок по-новому смотрит на школьные предметы и улучшает успеваемость;
- навыки командной работы и публичных выступлений – дети привыкают работать вместе, распределять задачи и презентовать результаты на публику.
Школа предлагает разные курсы для разных возрастов, в соответствии с уровнем интересов и развития. Например, для маленьких детей подойдут базовые курсы "Основы логики и программирования" (6-7 лет) и "Компьютерная грамотность" (7-9 лет). Для более старших ребят, которые уже знают, что им интересно, есть более узкие направления – "Визуальное программирование" (9-10 лет), "Геймдизайн" (10-11 лет) и "Создание веб-сайтов" (11-12 лет).
В "Алгоритмике" учат программировать на языке Python. Это один из самых популярных компьютерных языков во всем мире. В школе есть два уровня обучения – Python Start (12-13 лет) и Python Pro (14-17 лет). По окончании каждого курса можно продолжить обучение и дорасти до уровня профессионального Python-разработчика.
Каждое занятие ученики начинают с повторения материала прошлого урока. Затем изучают новую тему: проходят квесты, челленджи и задания на платформе. Далее создают проект: формулируют идею, находят решение, программируют. В конце урока – выводы и обсуждение результатов.
Детская школа математики и программирования "Алгоритмика" работает в 200 городах 25 стран. В Барнауле занятия проходят по адресу ул. Лазурная, 35.
Если у вас возникли вопросы или предложения, напишите на почту barnaul@algoritmika.org или позвоните по номеру +7 (905) 925-66-87.
Международная детская школа математики и программирования "Алгоритмика"
Адрес: г. Барнаул, ул. Лазурная, 35
Тел.: +7-905-925-66-87
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