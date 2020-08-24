Мошенники научились выводить деньги через систему быстрых платежей

Центральный банк обнаружил новый способ хищения денег с банковских счетов россиян через систему быстрый платежей (СБП), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в ЦБ РФ.
По информации специалистов, при установке в мобильном банке одной из кредитных организаций возможности переводом по СБП не заметили уязвимость. Таким образом мошенники отправляли себе деньги со счетов клиентов.
В Центробанке пояснили, что проблему обнаружили в мобильном приложении только одного банка и ее быстро устранили. В обеспечении самой системы ошибок не выявлено.
Также отмечается, что это первый случай использования мошенниками СБП. ФинЦЕРТ Центробанка уже разослал в кредитные организации бюллетень с описанием новой схемы хищения.
Комментарии
Этим занимаются уже более 30 лет. Псевдоновость)))))