Отдых со скидкой. Успевайте поймать уходящее лето со "Старыми друзьями"

Поехать на курорт – значит отдохнуть и душой, и телом: вдали от забот и проблем. Пансионат "Старые друзья" в Белокурихе предоставляет такую возможность, да еще со скидкой до 35%. Здесь всегда рады гостям. Комфортные номера, сервис на высшем уровне, отличная кухня – все это оставит приятные воспоминания о месте, в которое обязательно захочется вернуться.
Пансионат расположился на берегу реки Белокуриха, с обеих сторон он окружен горами. На его территории все сделано для уюта и комфорта гостей. Парковая часть с цветочными клумбами и игровая площадка огорожены высоким каменным забором, поэтому родители могут не беспокоиться о безопасности детей.
Прогулки по терренкурам, экскурсии – здесь всегда можно провести время интересно. А после насыщенного дня – расслабиться в уютном номере. Всего в пансионате их 27. Люкс, "стандарт" первой категории и категории Cabana с внутренней отделкой из натурального дерева – в каждом есть все для комфортного проживания.
Чтобы отдых проходил без забот, для гостей работает уютное кафе, предлагающее комплексное меню. На завтрак, обед и ужин приготовят вкусные блюда и ароматный кофе. Если же возникнет желание организовать пикник самостоятельно – каменная беседка с видом на реку Белокуриху к вашим услугам.
Кстати, в отличие от большинства санаториев, в "Старых друзьях" можно отдыхать любое количество дней. Это особенно важно, когда отпуск ограничен по времени или когда на счету каждая минута. А на оздоровительные процедуры можно сходить в лечебницы, расположенные неподалеку от пансионата.
Кроме того, прямо на его территории работает "Лавка здоровья", где можно купить продукты, которыми славится Алтай – натуральный мед, бальзамы, фитосборы, масла, чаи на основе целебных трав и многое другое.
Торопитесь – в августе на номера в пансионате "Старые друзья" действует скидка до 35% по промокоду: #Белокуриха2020.
Пансионат "Старые друзья"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 21
тел. +7-800-700-5005
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E-mail: gornoe-ozero@bk.ru
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