Адвокат пообещал сенсацию на суде по делу Ефремова

Правозащитник Александр Добровинский пообещал сенсацию на суде по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, сообщает "Комсомольская правда".
"У нас сейчас было экстренное совещание, потому что мы получили очень важную для нас информацию. Узнаете о ней в свое время", — сказал адвокат.
Добровинский не раскрыл журналистам, что именно он имел в виду, но отметил, что это "сверхнужная" и "сверхинтересная" информация для семьи погибшего в аварии Сергея Захарова.
Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого спустя несколько часов скончался в больнице от полученных травм.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ближайшее слушание по уголовному делу состоится 31 августа.
Комментарии