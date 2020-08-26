Хоть потоп. Как застраховать жилье от пожара, затопления и кражи

"АльфаСтрахование" и "Ростелеком" выпустили страховой полис "Хоть потоп", который защитит жилье от кражи, затопления или пожара. Застраховать помещение может как владелец, так и арендатор. Полис можно купить онлайн на сайте "Ростелекома" – документы оформят без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.
"Новый страховой продукт дополняет экосистему полезных сервисов и услуг "Ростелекома" для дома и семьи. Процесс оформления страховки максимально простой – заключить договор можно удаленно, без посещения офиса. Мы планируем расширять линейку страховых продуктов, которые помогут сделать жизнь клиентов еще комфортнее и спокойнее", – отметила директор проектов офиса перспективных продуктов "Ростелекома" Ирина Козловская.
Полис застрахует внутреннюю отделку, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовую и электронную технику и гражданскую ответственность перед соседями. Общий лимит выплат для клиентов "Ростелекома" – до 400 тысяч рублей. Договор страхования можно заключить на месяц с автопродлением в течение 23 месяцев или на один год.
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