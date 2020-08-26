Дмитрий Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Протоиерей Дмитрий Смирнов покидает пост главы патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ, защиты материнства и детства, сообщает РБК.
"Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии", — гласит текст решения.
В РПЦ уточнили, что это связано с состоянием здоровья священнослужителя. Оно ухудшилось после перенесенной тяжелой болезни.
Напомним, о заражении коронавирусом протоиерея Дмитрия Смирного стало известно 8 мая. Отмечалось, что ранее он перенес операцию и это могло осложнить лечение. 16 мая стало известно, что состояние священнослужителя ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее объявили о выздоровлении священника.
До заражения Смирнов заявлял, что коронавирус может быть "чрезвычайно полезным явлением". По его словам, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".
Комментарии
Усе пропало шеф, как жить то таперича дальше?!!!!