Спасение утопающего. Как из свинокомплекса-банкрота сделали процветающее предприятие

Некогда крупное и процветающее предприятие "Алтаймясопром", расположенное в Тальменском районе, оказалось на грани развала. Резкое снижение производства, задержки заработной платы, забастовки. Казалось, что восстановить комплекс уже нельзя. Но неожиданно для многих два года назад нашлись желающие заняться производством. Пока на правах арендатора, но с планами покупки, там работает компания "Митпром". Планы "наполеоновские" – сделать на его базе большое и прибыльное производство. Но насколько это реально и что придется сделать, чтобы восстановить крупное предприятие, рассказал исполнительный директор Владимир Воркин.

4 млрд инвестиций

На вопрос "зачем" у него только один ответ: у предприятия хорошая база, нужно только грамотно подойти к его управлению.

По словам Воркина, "Митпром" заходит с четкой стратегией создания вертикально интегрированного холдинга. За счет замкнутого производственного цикла (от выращивания кормов до переработки свинины) здесь намерены получить конкурентную себестоимость. Начинают с выхода на внутренний рынок, но в ближайшей перспективе – экспорт свинины во Вьетнам и Китай.

План развития предприятия рассчитан на пять лет и в нем учтены разные ситуации на рынке: откроется экспорт или нет, вырастут цены на сырье и мясо или снизятся. Такой подход позволяет оперативно корректировать действия и быть готовым к любому развитию событий. И избегать так называемых красных зон (разрывы в прибыли), все время оставаться только в зеленой.

Общий объем инвестиций в реализацию стратегии более 4 млрд рублей – это собственные и банковские средства.

Сохранить штат

Одна из главных проблем работы на предприятии – огромная текучка кадров. В 2010 году, когда предприятие "Алтаймясопром" только создавалось, казалось, что это будет аграрный гигант. Но уже в 2015 году появилась новость о грядущем банкротстве. Люди жили и работали в условиях неопределенности два года. Деньги не платили, никаких гарантий не давали. Когда бразды руководства на себя принял "Митпром", конечно, у работников было много скепсиса.

"Это как в спорте: приходишь в команду и должен замотивировать игроков так, чтобы их отношение к игре поменялось, чтобы они поняли, что могут показывать отличный результат. В спорте много примеров, когда меняется тренер и команда начинает играть", – привел аналогию Владимир Воркин.

Первой задачей арендатора было восстановление штата. Обучать новых людей – долго, дорого. Поэтому привлекали уже профессионалов. Например, специалиста по технологии выращивания свинины с самыми высокими показателями в стране. За полтора года, что он отработал на предприятии, вырастил себе хорошую замену и поднял все показатели.

Решили и еще одну проблему: создали профессиональную основу для селекции собственной породы свиньи – алтайская мясная.

"Эта порода сохраняет больше влаги в мясе, что делает его более сочным, и имеет ярко выраженные вкусовые качества — и это чувствуют наши покупатели. Формируется некая потребительская сеть, при прочих равных люди выбирают нашу продукцию. Таким образом, мы создаем задел на будущее, создавая качественный продукт. ", – добавил Воркин.

Не только зарплата

Сейчас на предприятии трудится более 300 человек. Со временем штат будут увеличить до 450-500 человек. И не только за счет заработной платы, хотя она уже выше, чем в среднем по району.

"С учетом ценности профессиональных кадров, мы можем еще индексировать зарплаты и предоставлять дополнительные условия – у нас бесплатное питание, мы доставляем работников с работы и на работу, оплачиваем топливо всем, кто использует свой транспорт, часть сотрудников имеет служебный транспорт. Для иногородних предоставляем общежитие, гостиницу или снимаем жилье", — добавил руководитель.

Каждый сотрудник получает в месяц полтуши свиньи. Это, во-первых, помощь людям. А, во-вторых, безопасность производства – работникам нельзя держать дома свиней.

Кроме того, все сотрудники замотивированы на улучшение своей работы в частности и предприятия в целом.

"Каждый может предложить рационализаторскую идею. Ежемесячно собирается комиссия, которая выбирает самые полезные идеи и назначает их автору премию в размере 10-15 тысяч рублей. Это и денежный стимул, и более осмысленная работа команды", – пояснил он.

И люди едут

"Мы идем правильным путем. Наши люди стали рожать детей, брать кредиты и ипотеки, а без уверенности в своем предприятии это было бы невозможно", – говорит Владимир Воркин.

Это из загибающейся деревни люди бегут, а когда есть работа, есть достойная зарплата, свои продукты питания, когда все рядом и не надо тратить время на дорогу – в такие условия даже городские стремятся.

В компании работает молодой сотрудник из Москвы. Он окончил в столице юридический институт, отработал там год за 50 тысяч рублей. А приехал на производство в Тальменский район и уже на испытательном сроке получает 30 тысяч. Бензин оплачивают, проживание в разы дешевле, возможность получить от государства субсидию на строительство своего дома и реальные перспективы профессионального развития – отличные условия для жизни в селе.

Социальная ответственность на деле

"Митпром" строит дороги, детские площадки. Активно участвует во всех программах софинансирования по возведению спортивных объектов.

"Если ты не можешь отдать 1,5-2 миллиона в год на строительство спортивных площадок, то эти деньги все равно потеряешь на людях, которые пойдут в бар, а не на спортплощадку", – сказал Воркин.

В следующем году в районе построят ледовый дворец и бассейн, а еще возводят новую школу. Район развивается, и не без помощи аграрного предприятия. Работники очень рады, что ситуация наконец-то стала выправляться.

"Нам стали давать мясо, ввели премию. Зарплата вовремя, аванс. Теперь в поселке есть работа, никуда не надо ездить", – рассказала работница Инна.

Зарплату получают вовремя, есть много преференций от работодателя. Поэтому многие работают здесь семьями.

"Предприятие нормально функционирует, хорошая зарплата для сельской местности, своевременно поступают платежи в местный бюджет. У руководства серьезные планы по развитию предприятия, по организации, по наращиванию объемов производства, по реализации своей продукции, не только в нашем регионе, но и работа на экспорт", – подчеркивает замглавы администрации Тальменского района по агропромышленному комплексу Валентин Тертищев.