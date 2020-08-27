Более 100 тонн опасных арбузов не пустили в Алтайский край

За неделю с 17 по 24 августа сотрудники Россельхознадзора совместно с Пограничным управлением ФСБ выявили девять случаев попытки ввоза несертифицированных овощей и фруктов из Казахстана и Кыргызстана в Алтайский край, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Злоумышленники пытались провезти порядка 176 тонн подкарантинной продукции: более 100 тонн арбузов, 20 тонн абрикосов и 10 тонн перца. Груз имел недействительные фитосанитарные сертификаты, а ввозили его с недостоверными сведениями о грузополучателях и местах выгрузки.
Кроме того, на границе также остановили 18 тонн винограда и 22 тонны репчатого лука, которые ввозились с нарушением карантинных требований. На товаре не было необходимой маркировки с информацией о месте происхождения, стране-экспортере и реэкспортере.
Ввоз подкарантинной продукции запретили, все грузы вернули отправителям, а виновных привлекли к административной ответственности.
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