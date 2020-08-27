Познер назвал преимуществом "отсталость" России от европейских стран

Российский телеведущий Владимир Познер назвал преимуществом "отсталость" России от Европы. Об этом он написал на своем сайте.
В частности, Познер упомянул высказывание режиссера Андрея Кончаловского о том, что европейская цивилизация "катится в пропасть на "Роллс-Ройсе", а вслед за ней и "Россия – но на старом троллейбусе".
"Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие", – подчеркнул телеведущий.
Познер не согласился с тем, что Россия катится в пропасть. По его мнению, страна меняется, однако многие воспринимают изменения как катастрофу. Телеведущий отметил, что это естественно, и привел в пример эпоху Возрождения, когда также распространялись упаднические настроения.
Комментарии
высказывание режиссера Андрея Кончаловского о том, что европейская цивилизация "катится в пропасть на "Роллс-Ройсе", а вслед за ней и "Россия – но на старом троллейбусе"
А может когда Роллс-Ройс упадет, троллейбус остановится
"По мнению телеведущего, это позволяет стране избегать некоторых ошибок"
К сожалению, Россия не избежала ошибки и держит у себя, даже на ТВ пускает, этого пархатого шепелявчика. В то время, как следует давно дать пинка.