Барнаульские подростки разбили припаркованный автомобиль. Видео

Барнаулец пожаловался в полицию на подростков, которые, не стесняясь прохожих, громили автомобиль.
Инцидент произошел на улице Власихинской. Очевидец записал на камеру хулиганские действия юных горожан и попытался провести с ними профилактическую беседу.
"Подошел к ним, они убежали сразу, я обратно сел в свою машину, они опять подошли и продолжили", – уточнил местный житель.
Барнаулец утверждает, что в полиции не стали предпринимать активных действий по этому поводу, так как автомобиль заброшен хозяином и простаивал на площадке около трех месяцев.
Ранее amic.ru писал, что трое детей отравились пивом в Камне-на-Оби. Один из подростков потерял сознание.
Комментарии
Корыто купил, а вот бесплатный кусок земли для хранения этого хлама никто не обещал.
так как автомобиль заброшен хозяином и простаивал на площадке около трех месяцев.
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Начнешь снимать колеса или аккумулятор, сразу нарисуются.