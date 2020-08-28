В Алтайском крае создали региональный туристский реестр. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства.
Реестр туристских ресурсов – это единая информационная база данных, которая содержит в себе сведения о туристических объектах и субъектах индустрии.
Список состоит из двух разделов. Первый – "Туристские ресурсы Алтайского края" – объединяет природные, исторические, социально-культурные и иные объекты. Второй содержит перечень туроператоров, санаторно-курортных организаций, гостиниц, домов отдыха, экскурсоводов, гидов-переводчиков и иных субъектов туриндустрии.
Сведения будут вносить в реестр на основе итогов изучения и анализа природных, исторических, социально-культурных и иных объектов с целью отнесения их к туристским, а для особо охраняемых территорий – на основе данных Минприроды региона. Информация о субъектах будет поступать из органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Как отметили в пресс-службе правительства Алтайского края, в разработке реестра и методологии его формирования приняли участие представители научного сообщества региона, а в ходе исследования был изучен международный и российский опыт создания подобных списков.
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