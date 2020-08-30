Пьяная жительница алтайского села спалила дом при попытке сжечь мужа

45-летнюю жительницу Шипуновского района признали виновной в покушении на убийство мужа путем поджога, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
В декабре 2019 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с супругом, который во время конфликта нанес ей телесные повреждения и выгнал раздетую на мороз.
"Немного постояв на улице, женщина зашла в дом, после чего попросила несовершеннолетнюю дочь уйти к бабушке. Увидев, что супруг уснул, она облила его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла. Чтобы потерпевший не смог выбраться из дома, злоумышленница подперла входную дверь руками", — уведомили в региональном следкоме.
Тем не менее довести начатое до конца сельчанке не удалось: мужчина смог выбраться наружу и потушить пламя. Также ему своевременно оказали медицинскую помощь. Однако в результате поджога полностью сгорел дом, в котором проживала семья.
В результате суд назначил подсудимой наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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