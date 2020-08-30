Эксперты рассказали, на что россияне стали тратить больше денег

Россияне стали тратить больше денег на автозаправках и в аптеках, но меньше – в алкомаркетах и ресторанах. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском", эксперты которой проанализировали 22 млрд кассовых чеков и выяснили, как изменились расходы граждан за январь-август в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что средний чек в аптечных пунктах вырос на 15% и достиг 610 рублей за одно посещение. Кроме того, за раз россияне стали тратить 1390 рублей на автозаправках, что на 11% больше показателя за январь-август 2019 года.
Средний чек в алкомаркетах составил 447 рублей, продемонстрировав снижение на 14%. В барах и ресторанах россияне также стали тратить меньше: по сравнению с прошлым годом средняя стоимость заказа снизилась до 990 рублей, или на 18%. На 6% уменьшился средний чек и в супермаркетах – до 707 рублей.
Комментарии
Ништяк. Цены выросли вот и затраты выше.