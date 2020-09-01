День знаний в СССР. Как это было

Фото из сети интернет
День знаний отмечается в нескольких странах мира 1 сентября. Несмотря на то, что начало учебного года в сентябре было введено в 1935 году, сам праздник был учрежден только в 1984 году. До 30-х годов точной даты начала учебного процесса не было. В День знаний традиционно проходят торжественные линейки, знакомство со школой, уроки знаний, безопасности, мужества.
1 сентября – запоминающийся день в жизни каждого человека. Многие с ностальгией вспоминают, как стояли с белыми бантами, в новом костюмчике, с огромным букетом цветов на пороге чего-то важного.
Комментарии
Всплакнул....
На втором фото Кал в беретике. Симпатичный был в детстве.
Спасибо Амик! Ностальгические воспоминания!